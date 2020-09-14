لوشيسكو يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رزافان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل الهلال كالتالي:
عبدالله المعيوف، أمير كردي، جانغ هيون سو، عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، ناصر الدوسري، أندريا كاريلو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز
وضمت مقاعد بدلاء الهلال، كلا من، عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي، محمد جحفلي، علي آل بليهي، متعب المفرج، محمد الكنيدري، منصور البيشي، هتان باهبري.
ويبدأ اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.
ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل باختاكور المركز الأول بنفس عدد النقاط.
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