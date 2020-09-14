فايلر يحاضر اللاعبين في فندق الإقامة

رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ومن المنتظر أن يمنح فايلر التعليمات الأخيرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام الاتحاد المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٧١ نقطة، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد، لحسم اللقب والتتويج بالدرع الخامس على التوالي.