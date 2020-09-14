الأهلي يتوجه إلى استاد برج العرب لمواجهة الاتحاد

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7:14 مساءً - 14 سبتمبر، 2020
حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غادرت فندق الإقامة منذ قليل، في طريقها للتوجه إلى استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.
وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك من الفندق ومنح التعليمات الأخيرة قبل الوصول إلى الملعب.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ٢٧ في بطولة الدوري الممتاز.
ويبحث الأهلي عن الفوز أمام الاتحاد لحسم لقب الدوري الممتاز والتتويج بالدرع الخامس على التوالي.
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