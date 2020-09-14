تواصل جلسات برنامج القيادة المجتمعية الفاعلة عبر الاتصال المرئي وسط مشاركة فاعلة

في الرياضة 14 سبتمبر,2020

تتواصل جلسات برنامج الدورة الافتراضية ” القيادة المجتمعية الفاعلة ” عن طريق الاتصال المرئي لبرنامج (زوووم) وهي الدورة الأولى من نوعها التي ينفذها مركز إعداد القيادات الرياضية عن طريق الاتصال المرئي في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث شهدت جلسات الدورة تفاعلا كبيرا من المشاركين الذين بلغ عددهم 217 مشاركا من مختلف القطاعات الرياضية والثقافية والشبابية بالسلطنة وتستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري ويحاضر فيها المهندس عمر عارف مقابلة من المملكة الأردنية الهاشمية .

وعن مسار فعاليات جلسات البرنامج قال سيف بن سعيد الشبلي رئيس فريق العمل المشرف على الدورة ان مداخلات ومداولات ومناقشات الدورة أثرت الجانب النظري وعززت المعارف في مجال القيادة المجتمعية وترسيخ مفهوم الذكاء العاطفي في التواصل الفعال مع الشباب والمجتمع وتشجيع المبادرات وتحفيزها ومهارات التأثير في الاتباع والقدرة على التوجيه وأكسبت المشاركين العديد من المهارات كالثقة بالنفس ومهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي، كما وفرت فرصا للتعرف على تجارب الشباب المشاركين من مختلف القطاعات والذي يصب في مصلحة التطوير وصولا إلى صناعة حقيقية للرياضة.

وأردف بقوله إن النتائج التي حققتها الدورة عبرت عن نية صادقة من قبل المشاركين للنهوض بالمستوى الذاتي للشباب، وتحقيق أهداف البرنامج في الانطلاق إلى آفاق بنقل تلك الخبرات والمعارف لجيل الشباب، من خلال رسم سياسة تدريبية تعبر عن خارطة طريق نحو مستقبل مشرق بإذن الله.

واستطرد سيف الشبلي قائلا ان مركز القيادات الرياضية يهدف من خلال تنظيم هذه الدورة إلى عدة أهداف أبرزها استمرارية التواصل بين مركز إعداد القيادات الرياضية بالمؤسسات الرياضية في ظل الجائحة وتنمية معرفة الأفراد ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم واتجاهاتهم في ظل الوضع الحالي وتغيير سلوك الأفراد للوصول الى السلوك الذي يوصل الى الأداء المرجو تحقيقه وكذلك من ضمن الأهداف المرجو تحقيقها هو إعداد وتأهيل القيادات الرياضية الشبابية الفاعلة بمختلف المجالات ، وتستهدف هذا الدورة العاملين في الاتحادات واللجان والأندية الرياضية ودائرة النشاط النسوي وجميع أفراد المجتمع المهتمين بالشأن الرياضي.

كما هنأ الشبلي الجميع بنجاح برنامج الدورة التدريبية، وقدم شكره للمحاضر المهندس عمر عارف مقابلة على الجهد الذي بذله من أجل توصيل المعلومة لكافة المشاركين مثمنا الفرص التدريبية التي توفرها لجنة التدريب وإعداد القادة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع الاتحاد العربي لإعداد القادة والشكر لكافة اللجان التي عملت على التحضير لهذا البرنامج وتنفيذه بكل كفاءة واقتدار ولكافة وسائل الإعلام التي غطت فعاليات الدورة

الدورة تخدم الرياضة

أوضح عمار الحوسني مدرب في لعبة بناء الأجسام بأن حلقة العمل تخدم الرياضة بشكل عام وليس لجهة أو لعبة معنية، وأضاف الحوسني بأن المحتوى يوما بعد آخر يزداد عمقا وتأثيرا واستفادة للمشاركين رغم المشاركة الكبيرة ولكن النتيجة والفائدة أتوقع أنها عمت جميع المشاركين، وأشاد الحوسني بمستوى المحاضر والذي استطاع بأن يجذب انتباه الجميع كما أن أسلوبه في الطرح يجعله مشوقا في انتظار ما يسفر عنه اليوم الأخير من الحلقة، وتابع عمار الحوسني بأن اليوم الثاني غلب على المحاضر الاسلوب العاطفي كمخاطبة العقل والعقل الباطني مشيدا بالمحتوى المميز في الحلقة ومؤكدا بأن هذا المحتوى يخدم الرياضة بشكل عام، كما أشاد الحوسني بالتزام جميع المشاركين في حلقة العمل وعدم التداخل أثناء المشاركة والانصات أثناء شرح المحاضر.

الحلقة أضافت الكثير

أما طارق بن سالم الهاشمي نائب رئيس الاتحاد العماني للسباحة فقد أكد بأن هذه الحلقة جميلة جدا وأضافت لي الكثير في الجانب الإداري وخاصة في الأدوار القيادية والتفاعل مع الموظفين والأفراد، كما أيضا قدم المحاضر الفرق بين المدير والقائد، وتابع الهاشمي بأن المحاضر تطرق أيضا في الذكاء العاطفي ومخاطبة العقل الباطني وان مثل هذه الحلقات التدريبية تفيد الجانب الاداري وأيضا في الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية، وأشار الدكتور طارق الهاشمي رغم مشاركتي في العديد من الحلقات السابقة وعن بعد إلا ان هذه الدورة كانت مميزة واستفدت منها كثيرا، كما ان نقطة النظام المعمول بها في الحلقة افادت الجميع وخاصة بان عدد المشاركين يقارب 170 مشاركا، مؤكدا لو أن هؤلاء المشاركين جمعتهم في قاعة دراسية لربما لن تعم الفائدة مثل ما كان النظام واضحا ومفيدا وخاصة خلال اليوم الثاني، متمنيا بأنه تتكرر هذه الحلقات والتي تقدم الفائدة الكبيرة للفرد نفسه ولمحيطه . جدير بالذكر ان وزارة الثقافة والرياضة والشباب تسعى ومن خلال مركز إعداد القيادات الرياضية والذي يعتبر من المراكز الحيوية المهمة في مسيرة إعداد القيادات الرياضية في سلطنة عمان ودول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعضويته بلجنة التدريب لمعاهد ومراكز إعداد القادة، وعضويته بالاتحاد العربي لإعداد القادة العرب إلى إعداد العاملين في قطاعات صناعة الرياضة للتفاعل بحرفية عالية مع مقتضيات العصر والتميز للتعامل مع متطلبات السوق من النواحي حيث يتوجه محتوى البرامج إلى دراسة النظم الأساسية في إدارة المؤسسات الرياضية والتخطيط التنظيمي والتسويق والاستثمار والرعاية والتشريعات والقوانين المنظمة والنظم المحاسبية والمالية لتلك المؤسسات، وكذلك دراسة تكنولوجيا نظم المعلومات التي تتطلب الإلمام ببعض اللغات الأجنبية ومهارة التعامل مع الحواسب الآلية، والتعرف بالأصول العلمية الحديثة لقطاعات صناعة الرياضة والعلوم الأساسية التي يقوم عليها العمل في ميادينها.انسجاما مع روح العصر القائم على العلم والقياس والمعلومات، فقد تضمن محتوى البرنامج موضوعات مستحدثة في المجالات الرياضية من وجهة النظر للرياضة .