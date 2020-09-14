يعقد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الكرواتي برانكو إيڤانكوفيتش مؤتمرا صحفيا يوم غد الأربعاء للحديث عن برنامج استعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة. وقال الاتحاد العماني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن برانكو سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن البرنامج التحضيري الجديد لمنتخبنا استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا أعلن برنامج إعداد الأحمر للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات الأمم الآسيوية 2023 التي ستقام في الصين بإقامة معسكرين داخليين خلال الفترة من ٢٠ سبتمبر الجاري ولغاية ١٢ أكتوبر القادم، ومن ثم يتوجه إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من ٧ ولغاية ١٧ نوفمبر القادم، حيث يتخلل المعسكر الخارجي إقامة مواجهتين وديتين أمام المنتخبين الأردني والكويتي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادات منتخبنا للاستحقاقات القادمة في مؤتمر صحفي .. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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