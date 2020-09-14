الغموض يسود إقامة بطولة عمان المفتوحة للجولف وتنسيق لإقامة نسخة جديدة بسبب جائحة كورونا

في الرياضة 14 سبتمبر,2020

كتب ـ بدر الزدجالي:

شهدت الأيام الماضية عددا من الاتصالات والتنسيق حول إقامة نسخة اخرى من بطولة عمان المفتوحة للجولف التي تستضيفها السلطنة بشكل مستمر خلال شهر فبراير من كل عام وهي احدى جولات البطولة الاوروبية واحدى ابرز المسابقات والبطولات التي تقام على ارض السلطنة وتشهد الكثير من المتابعة والتغطية الاعلامية الخارجية.

ومع الوضع الحالي بانتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأوقف معه الانشطة الرياضية وغيرها ما زال قرار اقامة هذه البطولة معلقا حتى الآن باستضافة السلطنة لاحدى الجولات ترقبا حتى قرابة شهر فبراير القادم لمتابعة وضع الفيروس وفي ظل تداعيات بوجود موجة ثانية لانتشار الفيروس بشكل اكبر ..في ظل المخاطبات والمراسلات المستمرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة الأوروبية مع الاتحاد العماني للجولف حول شكل النسخة القادمة وآلية اقامتها.

وقال منذر بن سالم البرواني رئيس الاتحاد العماني للجولف: صحيح هناك تواصل مستمر مع القائمين على الجولات الاوروبية لإقامة احدى الجولات على ارض السلطنة، كما اعتدنا خلال السنوات الماضية وهي بطولة مهمة لنا كثيرا بالسلطنة واصبحت احدى اهم البطولات التي تقام هنا وكذلك في منطقة الخليج، وهذا التواصل مبني على الوضع الراهن الذي يمر به العالم اجمع بانتشار فيروس كورونا ونحن في انتظار ما ستؤول عليه الاوضاع حتى اقتراب موعد البطولات وبعدها سيتم قرار استضافتها من عدمه وبالعودة كذلك الى قرارات اللجنة العليا.

تجهيزات إدارية

وأضاف البرواني: نعمل على بعض الترتيبات لبطولة عمان المفتوحة للجولف وهي تجهيزات ادارية وفي حال تمت الموافقة من اللجنة العليا واستقر وضع فيروس كورونا سنكون قد قطعنا شوطا من الجانب الاعدادي للبطولة وسيبقى شكل البطولة مختلفا عما كان عليه سابقا وبدون الحضور الجماهيري حيث تشهد البطولات الحالية غياب الجماهير في اوروبا واقتصار تواجد اللاعبين في أجواء احترازية.

وحول شكل بطولات الجولف القادمة قال البرواني: انه ومن خلال متابعتنا للبطولات الأوروبية فإن التنافس مستمر في اوروبا في ظل تقليص عدد البطولات وتقتصر تلك المنافسة على اللاعبين فقط وسط غياب الجماهير وشكل البطولة تنظيميا يختلف ولكن سيظهر ذلك في الجولة القادمة التي ستستضيفها امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الشهر القادم وستظهر شكل البطولة والجوانب التنظيمية لها.

إلغاء البطولات الدولية

وأوضح رئيس الاتحاد العماني للجولف بأن هناك العديد من البطولات التي تم إلغاؤها وخصوصا البطولات الآسيوية بسبب جائحة كورونا واقتصرت الجولات الاوروبية التي تشهد عادة تنافسا كبيرا من مختلف لاعبي دول العالم بتواجد اللاعبين الاوروبيين فقط واختلف شكل البطولة في كورونا ولم تحدد بشكل واضح اجندة الاتحادات الاخرى والاستضافات للفترة القادمة.

تدريبات منفردة

وثمَّن البرواني دور اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على الجهود المبذولة حول جائحة كورونا وقال: إننا على تواصل معهم في فتح نشاط اللعبة بشكل اكبر بعد ان بدأ لاعبو المنتخبات الوطنية تدريباتهم المنفردة خلال الفترة الماضية بهدف الاستمرارية وتحت اشراف الاتحاد العماني للجولف ومتابعة من الجهاز الفني، ولاعبو الجولف في أمس الحاجة للاستمرارية ومواصلة اللعبة من اجل المحافظة على مستواهم الفني وتسير تلك التدريبات وفق ضوابط احترازية.