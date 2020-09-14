وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعقد غدا لقاء تشاوريا مع رؤساء الأندية الرياضية

بهدف التشاور والتحاور للنهوض بالثقافة والرياضة والشباب

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تعقد وزارة الثقافة والرياضة والشباب يوم غد الأربعاء لقاء تشاوريا مع رؤساء الأندية وذلك في الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للتخطيط بديوان عام الوزارة بحضور سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب .

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور والتحاور مع رؤساء الأندية لكل مامن شأنه خدمة القطاع الثقافي والرياضي والشبابي لتحقيق الأهداف المنشودة حيث يعد هذا اللقاء التشاوري الأول مع رؤساء الأندية بعد التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتي حظي من خلاله على التكاملية في الجوانب الثقافية والرياضية والشبابية.

ومن المتوقع بأن يسلط اللقاء الضوء على الكثير من المواضيع المهمة والتي يجب على الأندية الرياضية فيها تكثيف جهودها الكبيرة في الاهتمام بقطاع الثقافة والرياضية والشباب في المرحلة القادمة والذي سيعود بفوائد كبيرة على المنتخبات الوطنية المختلفة خلال مشاركتها في المحافل الدولية والوصول إلى منصات التتويج كما من المتوقع بأن يتم خلال اللقاء التحدث عن تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحادات الرياضية والتي تم تأجيلها بسبب الظروف الصحية لانتشار جائحة كوفيد 19 والتي سوف تقام في صيف العام القادم عقب دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2021 وسوف يتم التوضيح خلال اللقاء بان هناك تعديلات جديدة سوف تطرأ على النظام الأساسي للاتحادات الرياضية والذي سيتماشى مع المرحلة القادمة .

وكانت من المفترض بان تقام في شهر نوفمبر القادم انتخابات للاتحادات الرياضية في الدورة الانتخابية الجديدة 2020ـ 2024 ولكن تم تأجيلها حيث تم الاستناد على عملية التأجيل على الخطاب الصادر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والذي سمح للجان الأولمبية الوطنية بتأجيل الانتخابات في حال توفر عدد من الاشتراطات ومنها التوجه العام في هذا الخصوص، وكذلك وضع المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة او الاستحقاقات الدولية والتي قد يؤثر سلبيا على مسار إعدادها او مشاركتها في الأولمبياد او المشاركات الدولية، بالاضافة الى الاوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والتي كانت من اهم الاسباب التي ادت الى تغيير الكثير من القرارات والوضع الرياضي العالمي ومنها تأجيل اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي كان من المقرر ان تقام في الصيف الحالي.

وقد أعطت اللجنة الأولمبية الدولية من خلال البيان الصادر لها الصلاحية للجان الوطنية بتأجيل انتخاباتها الى تهيئة الأوضاع الرياضية بالصورة المثالية التي تراها اللجان الوطنية والاتحادات الوطنية، وكذلك الاتحادات الدولية بما يعود لصالح الرياضيين وسلامتهم وبطبيعة الحال القطاع الرياضي.وعملت اللجنة الأولمبية الدولية كذلك خلال الفترة الماضية ومع انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم الى مخاطبة الاتحادات الدولية في مختلف الألعاب بتسهيل اجراءات الاتحادات الوطنية ومنها بند الانتخابات الجديدة التي تقام مع نهاية كل دورة أولمبية.