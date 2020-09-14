غادة والي توقع اتفاقية مهمة مع رئيس "فيفا" لمكافحة الفساد في كرة القدم

وقعت غادة والي اليوم اتفاقية هامة في فيينا مع جيوفاني انفانتينو رئيس منظمة الفيفا للتصدي للفساد في الرياضة وفي كرة القدم وتحديدا في المسابقات الرياضية. وللاتفاقية عدة أهداف هي: ١- وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني للتصدي ولمنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية ٢- نشر قواعد الحوكمة والادارة الرشيدة وتبني ونشر قيم النزاهة وحماية لعبة كره القدم من أي فساد مؤسسي ٣- استخدام الرياضة وكرة القدم كأداة لتنمية وحماية الشباب ومنع الجريمه والوقايه من تعاط وادمان المخدرات ٤- التعاون في اجراء الدراسات والفعاليات المعنية بسبل منع الفساد في الرياضه وخاصة في المسابقات ٥- تطوير ونشر أدلة فنيه وبرامج عمل للتطبيق دوليا ٦- اتخاذ كل التدابير للحد من العنف في الرياضه و خاصه مع الأطفال وبين الشباب ٧- تشجيع ودعم التدابير الخاصة بدمج المرأة كلاعبة ومحكمة ومعلقة رياضية ومتفرجة وجعل الملاعب مكانا آمنا للمرأة. وتعهد الجانبان بالعمل معا والتعاون مع الاتحادات الوطنية والمنظمات الاقليمية لمواجهة الفساد وحماية الشباب والنشء وحماية اللعبة والتوسع في دمج المرأة. وكذلك الاتفاق علي تشجيع لاعبي كرة القدم المؤثرين في الشباب دوليا ومحليا لأداء دور اجتماعي تنموي كقدوة للنشء . وبعد التوقيع الذي حضرته عدة دول تحدث سفير روسيا ومندوبها الدائم باعتبارها نظمت كأس العالم الماضيه ومندوب وسفير دولة قطر باعتبارها منظمة كأس العالم ٢٠٢٢ ومندوبي استراليا ونيوزيلندا لكونهما ستنظمان معا بطولة العالم للكرة النسائيه في ٢٠٢٣ وتعهدت الدول بمساندة المبادرة واهتمامها بتنفيذ بنودها.

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