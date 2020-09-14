المقاولون العرب يتجه إلى الإسماعيلية لمواجهة الدراويش فى الدوري غدا

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إلى مدينة الاسماعيلية، استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق اليوم الاثنين، تمهيدًا لمواجهة النادى الإسماعيلى غدًا الثلاثاء، فى المباراة التى يستضيفها استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويتطلع فريق ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات للحفاظ على المركز الثالث بجدول المسابقة فى ظل تعثر فريق بيراميدز الذى تلقى ثلاث هزائم متتالية.