المقاولون العرب يتجه إلى الإسماعيلية لمواجهة الدراويش فى الدوري غدا

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إلى مدينة الاسماعيلية، استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق اليوم الاثنين، تمهيدًا لمواجهة النادى الإسماعيلى غدًا الثلاثاء، فى المباراة التى يستضيفها استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.
ويتطلع فريق ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات للحفاظ على المركز الثالث بجدول المسابقة فى ظل تعثر فريق بيراميدز الذى تلقى ثلاث هزائم متتالية.
ومنح تعثر فريقى بيراميدز والزمالك بالجولة 26 من الدوري فرصة ذهبية للمقاولون العرب للعودة بقوة إلى صراع الوصافة من جديد بعدما انتزع فوزًا ثمينًا فى ذات الجولة على فريق حرس الحدود فى الوقت القاتل، بهدف طاهر محمد طاهر، حيث ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، لكن الزمالك عاد لطريق الانتصارات بالأمس وفاز على الانتاج الحربي بهدف دون مقابل ليرفع رصيده من النقاط إلى 55 نقطة.
وتتبقى 7 جولات بعد الجولة 27 على نهاية الموسم الجارى الذى استكمل فى ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، ورغم أن النادى الأهلى حسم القمة تقريبًا إلا أن صراع الوصافة بات مشتعلا، فنقطتان فقط تفصلان المقاولون عن التساوى مع الزمالك فى حال فوز المقاولون غدا على الإسماعيلي، ومثلهما يفصلان بيراميدز عن التساوى مع المقاولون، إلا أن بيراميدز لا يعيش أفضل حالاته بعدما تلقى الهزيمة فى آخر ثلاث جولات.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة 26 للدورى.
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