عمرو بسيوني يوضح موقف بيراميدز من المفاوضات مع اللاعبين والمدربين في الدوري المصري

أوضح عمرو بسيوني للمركز الإعلامي ببيراميدز أن النادي يحافظ على طريقته وأسلوبه في التفاوض لضم أي لاعب جديد، ويتفاوض مباشرة مع اللاعب في الفترة القانونية المسموح بها، واللاعب المرتبط بتعاقد يتفاوض مباشرة مع ناديه مثلما حدث في جميع الصفقات الماضية.

شدد مدير التعاقدات على أن الأمر ذاته ينطبق على المديرين الفنيين والمدربين، موضحا أن أي مدرب مرتبط بتعاقد مع نادي لن يتفاوض بيراميدز معه بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن إدارة بيراميدز تكن كل احترام وتقدير للأسماء التي تم ذكرها وسائل الإعلام وارتباطها بمفاوضات مع النادي، ولكن الواقع يؤكد أن بيراميدز لم يدخل في مفاوضات رسمية مع الأسماء التي طرحت من الدوري المصري إعلاميا في الفترة الأخيرة، وما حدث فإن هناك بعض الوكلاء يرشحون تلك الأسماء لإدارة التعاقدات بالنادي ثم نسمع في الإعلام حديثا عن مفاوضات رسمية وتعاقد رسمي، وهو ما لم ولن يحدث هكذا.

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