وعلم دوت الخليج أن إيهاب جلال يعيش حالة من الحزن والغضب بعد الأزمة المالية التي يقع فيها الفريق الفيومي، خاصة أن اللاعبين حصلوا على نسب مختلفة من مستحقاتهم، والمدرب لم يحصل على راتبه لمدة أربع أشهر على التوالي".
وطلب إيهاب جلال من الإدارة حصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم، وعندما لم يحصل على رد أصبح الأمر صعبا، ما دفع جلال لتقديم استقالته لرئيس النادي محمد عبد السلام حال تحقيق الفوز غدا لضمان البقاء الفريق الفيومي فى الدوري وهو الهدف الذي جاء من أجله جلال.
ومن المنتظر أن تجمع جلسة بين جلال ومحمد عبد السلام رئيس النادي في الأيام القليلة المقبلة لحسم هذا الملف ومحاولة إقناع المدرب بالاستمرار مع الفريق.
وقاد جلال، الذي بدأ الموسم الجاري مع المصري، المقاصة في 9 مباريات فاز في 6 وتعادل مرة وخسر مرتين، ليصل مع الفريق للمركز الثامن بـ 33 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيهاب جلال يستقر على الرحيل من المقاصة.. ومحاولات أخيرة لإقناعه بالبقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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