الجونة يشكر بيدرو .. ورضا شحاتة يقود الفريق حتى نهاية الموسم

وكان رضا شحاتة قاد الفريق فى منصب الراجل الأول فى عدة فترات خلال للموسم الماضى وحقق نتائج طيبة حتى طالب البعض باستمراره مديرا فنيا للفريق.

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