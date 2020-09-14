هشام نصر: متابعة رئيس الجمهورية لاستعدادت استضافة المونديال مسئولية كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم، التى ستقام فى يناير القادم 2021، أن اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى باستعدادات استضافة مصر للمونديال من خلال اجتماعه بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة هو تأكيد على استمرار دعمه ومساندته الدائمة للرياضة المصرية الذى يولي اهتماما كبيرا بها ويصفها دائما بالأمن القومي، ويعد اهتمامه بالمونديال رسالة تؤكد أننا قادرون على تحقيق طموحات الشعب المصرى واسعاده فى مختلف البطولات وخاصة التى نستضيفها على ملاعبنا ووسط جمهورنا، كما أن وقوف رئيس الدولة بقوة خلف هذا الحدث العالمى يشحذ همم كل المسئولين لبذل اقصي جهد لإنجاح البطولة.

وأضاف نصر أن اهتمام الرئيس " السيسى " بتكريم الرياضيين دائما هو حافز قوى لجميع اللاعبين المحققين لإنجازات ليقدموا أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مزيد من الانتصارات لرفع اسم مصر عاليا فى المناسبات الدولية ، وقال نصر رسالة الرئيس مسئولية كبرى لتقديم افضل مالدينا كى نشرف مصر أمام العالم في ظل الظروف الحالية بسبب انتشار جائحة كورونا.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.

وقد وجه السيد الرئيس بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا،

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخها وإقامة ١٠٨ مباراة في ٤ صالات مختلفة بثلاثة محافظات، بالإضافة إلى توفير ١٠ صالات رياضية أخرى لاستضافة تدريبات المنتخبات، كما سيتم اختيار ما يقرب من ١١٠٠ متطوع من أفضل العناصر الشابة للمشاركة في تسيير البطولة، مع وضع برنامج تدريبي مكثف لهم حول التعامل مع الفرق والوفود ومبادئ الإسعافات الأولية، وذلك للمساهمة في إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة.