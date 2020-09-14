نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتأهل للدور الثاني بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل أهلي جدة السعودي، إلى الدور الثاني ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوز على الشرطة العراقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 87 عندما خطف الأهلي هدف الفوز الثمين بواسطة ماركو مارين.

وأكمل الشرطة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع علاء مهاوي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وابتعد الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، مقابل نقطة لكل من الاستقلال والشرطة.

فرعية لفايروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب قد قررت اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحباً من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة، وإلغاء جميع نتائجه في الجولتين الأولى والثانية.

في بداية المباراة بحث الفريقان عن التسجيل مبكراً، وكانت أولى فرص اللقاء لفريق الأهلي عبر كرة رأسية عمر السومة التي وجدت الحارس أحمد باسل لها بالمرصاد (4).

وجاء الرد سريعاً بواسطة الشرطة عبر كرار عامر الذي ارتقى لكرة قادمة من ركلة ركنية وحولها برأسه لكن حارس الأهلي محمد العويس أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة (6).

بعد البداية السريعة مال اللعب للهدوء قليلاً وانحصرت الألعاب في منتصف الميدان، وخسر الأهلي جهود لاعبه حسن القيد بعد أن تعرض للإصابة في الدقيقة 21 ليحل بديلاً له هيثم عسيري.

ثم تألق محمد العويس بإنقاذ مرماه من هدف محقق حينما تهادت الكرة أمام كرار عامر داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لكن الأول أبعدها بنجاح (34).

واضطر فريق الشرطة للعب بعشرة لاعبين بعد أن أشهر الحكم نواف شكرالله البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء للاعب علاء مهاوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.

ورغم النقص العددي إلا أن الشرطة كان الأخطر في بداية الشوط الثاني وكاد سعد ناطق أن يفتتح التسجيل لفريقه لكن كرته الرأسية ارتدت من العارضة التي نابت عن محمد العويس حارس الأهلي في إبعاد الخطر (56).

ومرت الدقائق دون أي خطورة تُذكر على المرميين حتى جاءت الدقيقة 87 التي راوغ فيها البديل عبدالرحمن غريب دفاع الشرطة داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة على طبق من ذهب إلى زميله ماركو مارين الذي سددها بسهولة في الشباك هدف الفوز الثمين.

وتقام المباريات المتبقية من دور المجموعات إلى جانب الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق بروتوكولات وإجراءات صحية صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من أجل الوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الشرطة مع الأهلي.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت تعادل الشرطة مع الاستقلال الإيراني 1-1 والوحدة الإمارات مع الأهلي 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الأهلي على الاستقلال 2-1 والوحدة على الشرطة 1-0.