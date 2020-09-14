صفقة القرن.. مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرض رسمي رسمي إلى مسئولي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع لاعبة خوسيه ماريا خيمينيز من أجل تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " أس " الإسبانية فإن مسئولو النادي الإنجليزي قد عرضوا على نظرائهم في ألروخيبلانكوس 89 مليون يورو بالاضافه إلى 5 مليون يورو كمتغيرات، للتعاقد مع خيمينيز.

وأشارت الصحيفة أن دييغو سيميوني لدية رغبة قوية في عدم رحيل لاعبة الاوروغوياني خلال الصيف الحالي، حيث يري أن المدرب الأرجنتيني أن خيمينيز حجر الأساس في وسط دفاع أتلتيكو، لما يتمتع به من إمكانيات.

ومن جهه أخري قد توفق إدارة النادي الإسباني على التخلي عن خدمات مدافعه ، حيث يرغب مسئولو ألروخيبلانكوس في بيع اللاعب مقابل 120 مليون يورو.

يذكر أن خوسيه ماريا خيمينيز قد أنتقل إلى أتلتيكو مدريد في صيف عام 2013 قادماً من فريق دانوبيو الاوروغوياني مقابل مليون يورو فقط، وحقق رفقة ألروخيبلانكوس كلا من بطولة الليجا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.