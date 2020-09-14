نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي الأهلي تعاقده مع اللاعب كريم فؤاد لاعب نادي النجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبلأ.

ويتبقي هناك عقبة وحيدة أمام انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي، وهى موافقة إنبي الذى يلعب معارًا ضمن صفوفه اللاعب.

وعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل المادية وكذلك جلسة مع محمد الطويلة رئيس النجوم.

ويسعي مسؤولي الأهلي خلال الوقت الحالي إلى حسم الأمور مع إنبي من أجل إقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد.

ويحق للفريق البترولي تمديد إعارة اللاعب لموسم إضافي تلقائيا دون الرجوع لإدارة نادى النجوم.

وشارك صاحب الـ20 عامًا هذا الموسم مع إنبي في 18 مباراة، تمكن من صناعة هدف واحد.