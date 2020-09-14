حافلة الأهلي تصل إلى استاد برج العرب

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7:27 مساءً - 14 سبتمبر، 2020
حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصلت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ في بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى حسم اللقب بشكل رسمي، بعد تصدر الفريق ترتيب جدول المسابقة برصيد ٧١ نقطة.
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