أهلي جدة يفوز على الشرطة العراقي بهدف في دوري أبطال آسيا

حقق أهلي جدة، فوزًا صعبًا على الشرطة العراقي، بهدف مقابل لا شيء، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي، رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط كاملة عن الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني، وذلك بعد انسحاب الوحدة الإماراتي رسميًا، وإلغاء جميع نتائجه.

وقدم الأهلي، واحدة من أسوأ مبارياته، حيث لم يشكل أي خطورة على مرمى الشرطة، على الرغم من أن الفريق العراقي، لعب الشوط الثاني بالكامل، ناقص العدد، بعد طرد مدافعه علاء مهاوي.

وعلى الرغم من النقص العددي، إلا أن الشرطة كان الطرف الأخطر في المباراة، حيث أنقذ محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، فريقه من 3 أهداف محققة في الشوط الأول.

حتى في الشوط الثاني، منعت العارضة، الفريق العراقي، من هدف محقق، كاد أن يمنحه صدارة المجموعة الأولى.

وعندما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، نجح الألماني ، في تسجيل هدف الأهلي الوحيد، في الدقيقة 88، بعد مهارة فردية كبيرة من زميله عبدالرحمن غريب، الذي تلاعب بدفاعات الشرطة.