حقق نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، فوزًا صعبًا على شاهر خودرو الإيراني، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبهذه النتيجة، حصد الأهلي الإماراتي، أول 3 نقاط في المجموعة الثانية، ليحتل المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن الهلال وباختاكور الأوزباكي "المتصدرين"، واللذان يلتقيان بعد قليل.
وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بالتعادل السلبي، وسط أداء متواضع، حيث لم يشكلا خطورة كبيرة طوال الـ46 دقيقة.
وفي الشوط الثاني، وقبل النهاية بربع ساعة فقط، أحرز اللاعب حارب عبدالله "17 سنة"، هدف شباب الأهلي دبي الوحيد، ليعيد الأمل إلى فريقه، للصعود إلى دور الـ16 من البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهلي دبي يفوز على خودرو الإيراني بهدف في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.