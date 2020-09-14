نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الأثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد نجم فريق الطائرة بالزمالك ومنتخب مصر السابق داخل مقر النادي بميت عقبة بدلا من مسجد الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل. حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الزمالك فوزا غاليا على الأهلي بنتيجة ثلاث اشواط مقابل شوط في ختام منافسات بطولة الدوري. استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك هيثم عباس نائب رئيس نادي نفط الوسط العراقي اليوم الاثنين بمقر النادي. ‫حدد مسؤولو نادي الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يوم 11 شهر أكتوبر المقبل موعدًا لسفر الفريق الأبيض إلى المغرب .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك| خوض مباراة الحدود .. إقامة عزاء عزمي مجاهد بمقر النادي .. الفوز على الأهلي في ختام دوري الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.