طائرة الزمالك يفوز على الأهلي 3-1 في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الزمالك فوزا غاليا على الأهلي بنتيجة ثلاث اشواط مقابل شوط في ختام منافسات بطولة الدوري.

وكان فريق الاهلي انهي الشوط الاول متفوقا على الزمالك بنتيجة ٣١-٢٩ وادرك الزمالك التعادل فى الشرط الثاني بنتيجة ٢٥-٢٠ وتالق الابيض وفاز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥-١٨ وبالشوط الرابع بنتيجة ٢٥-١١.

وتعد المباراة تحصيل حاصل بين الفريقين، بعد أن حسم الأهلي اللقب في الجولة الماضية، بالفوز على فريق طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ومن المقرر أن يعقب اللقاء مراسم تتويج الجهاز الفني واللاعبين بدرع البطولة، التي حصدها الفريق للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة رقم 32 في تاريخه.

وواصل فريق الطائرة بالأهلي تحطيم الأرقام القياسية، فيما تعتبر بطولة الدوري ثاني بطولة يحصل عليها الفريق هذا الموسم، بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية، بينما ينافس الفريق على بطولة كأس مصر التي وصل فيها إلى الدور نصف النهائي.