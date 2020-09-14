إقامة عزاء عزمي مجاهد في نادي الزمالك بدلا من الحامدية الشاذلية

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد نجم فريق الطائرة بالزمالك ومنتخب مصر السابق داخل مقر النادي بميت عقبة بدلا من مسجد الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل. وجاء قرار منصور بسبب قرار وزير الأوقاف منع فتح قاعات العزاء بسبب انتشار فيروس كورونا. وتولى عزمي مجاهد منصب المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم في فترة من الفترات فضلا عن أنه أحد نجوم الزمالك السابقين.

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