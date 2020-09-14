نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتصالات يفوز على النجوم قبل مواجهة البلاستيك وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول بنادي المصرية للاتصالات الفوز علي نظيره فريق النجوم، بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما الأثنين، على ملعب النجوم.

أحرز الهدف الوحيد للمصرية للاتصالات، اللاعب ميشو عمارة، وكان الاتصالات قد فاز مؤخرا على اتحاد الشرطة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ومن المقرر أن يلعب الاتصالات الخميس مع فريق البلاستيك، في مواجهة ودية جديدة، قبل عودة المباريات، بدوري القسم الثالث.

ويملك الاتصالات، في رصيده 56 نقطة، بالمركز الثاني، بجدول ترتيب أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، ومن المقرر أن يخوض ثلاث جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيخرج لملاقاة أكتوبر، ثم يستضيف جولدي، وسيختتم الموسم بلقاء حلوان العام.

ولعب الاتصالات 23 مباراة، قبل توقف النشاط، بسبب تفشي فيروس كورونا، فاز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 36 هدف، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.