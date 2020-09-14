نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجمي الأهلي بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء غياب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأحمر عن مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" إن علي لطفي وياسر إبراهيم تعرضا للإصابة بفيروس كورونا. وأضاف عبد الحفيظ بأن الثنائي قاما بأجراء تحليل رابيد تيست والذي أثبت إصابتهما بفيروس كورونا. وتابع عبد الحفيظ بأن كلا اللاعبين يخضعان للبروتوكل العلاجي من أجل التعافي من الإصابة. ويواجه الأهلي حاليا نظيره الاتحاد السكندري في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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