«رجال طائرة الأهلي» يتسلم درع الدوري

الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي تسلم درع بطولة الدوري، اليوم، في ختام منافسات البطولة التي حسم لقبها خلال الجولة الماضية.

وعقب مباراة تحصيل حاصل للفريق مساء اليوم أمام الزمالك على صالة المقاولون العرب، تسلم الجهاز الفني واللاعبون درع البطولة وميداليات المركز الأول.

وكان الفريق قد نجح في حسم بطولة الدوري بعد فوزه على فريق طلائع الجيش في الجولة السابقة، وذلك للمرة الـ32 في تاريخ النادي وللمرة الثالثة على التوالي.