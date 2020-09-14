

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 8:51 مساءً - 14 سبتمبر، 2020 الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي حرص على تقديم رسالة دعم لمؤمن زكريا لاعب فريق الكرة، على هامش تسلم درع بطولة الدوري اليوم. وارتدى اللاعبون والجهاز الفني والإداري «تيشرت» يحمل صورة مؤمن زكريا، إلى جانب الاحتفال باللقب على نفس طريقة احتفاله بالأهداف. وجاء دعم اللاعبين لمؤمن زكريا بعد أيام قليلة من تكريم اللاعب من جانب الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة في ملعب مختار التتش بالجزيرة، حتى يتجاوز أزمته الصحية. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى فريق «رجال طائرة الأهلي» يدعم مؤمن زكريا

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