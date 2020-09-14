الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

أضاع أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري فرصة تقدم فريقه أمام الأهلي بعد إهدار ضربة جزاء في المباراة التي تقام حاليا على استاد برج العرب فى إطار مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري.
احتسب الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ضربة جزاء لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي فى الدقيقة 56 من زمن مباراة، تصدى لها محمد الشناوي من أمام أحمد رفعت لاعب الاتحاد.
ويتربع النادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 23، وتعادل في مباراتين، وهزم في مباراة واحدة.
بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 12 لقاءً، وهزم في 5 مواجهات.
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