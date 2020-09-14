نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم موقعة الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام مضيفه الاتحاد السكندري، وذلك في المباراة المقامة على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين حيي ظهرت الرغبة الكبيرة منهما في إحراز هدف مبكر، ليبدأ إسلام جمال مسلسل الفرص بضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

ورد الأهلي بكرة عرضية من الناحية اليمنى لأليو بادجي قابلها جونيور أجاي من على حدود منطقة جزاء الاتحاد ويسددها في يد الحارس محمود الزنفلي.

ومرر علي معلول كرة عرضية متقنة في الدقيقة 15 من الناحية اليسرى أبعدها الزنفلي حارس زعيم الثغر وتصل الكرة إلى أحمد الشيخ الذي مررها بدوره إلى أليو بادجي ليسدد الكرة ضعيفة بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى زعيم الثغر.

وفي الدقيقة 17 حصل خالد قمر على ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد رفعت على رأس خالد قمر الذي سدد الكرة سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

ووصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى أليو بادجي الذي سددها بعيدة عن مرمى محمود الزنفلي حارس الفريق السكندري وذلك مع حلول الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 27 حصل الفريق السكندري على ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمود رزق برأسه سهلة في يد محمد الشناوي.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق مرر مروان محسن الكرة إلى زميله أحمد الشيخ على حدود منطقة جزاء الاتحاد ليسددها الشيخ وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي حارس مرمى أصحاب الأرض.

ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط الأول أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.