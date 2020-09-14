نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ظهير ريال مدريد .. 25 مليون تحسم الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في عمليات المحادثات مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر سيرجيو ريغيلون خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخطف الظهير الأيسر صاحب الـ 23 عام الاضواء الموسم الماضي رفقة فريق إشبيلية، والذي ساهم في فوز النادي ببطولة الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وتري إدارة الشياطين الحمر أن ريغيلون بعد الخليفة الشرعي الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شو.

ويعتبر ريغيلون خيار غير مرغوب فية نوع ما في تشكيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي ينوي الاعتماد بشكل كبير على خدمات مواطنه فيرلاند ميندي والبرازيلي مارسيلو.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " أن نادي مانشستر يونايتد يُجهز عرض بقيمه 25 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون مهمه نادي شمال إنجلترا معقده نوعاً ما، حيث يملك اللاعب الإسباني أهتمام عدد كبير من أندية البريمرليج أبرزها توتنهام هوتسبير، إيفرتون وتشيلسي.

ومن جهه أخري فقد نادي إشبيلية الإسباني قدرتة في إعادة ريغيلون مرة أخري إلى رامون سانشيز بيخوان، حيث بدأت إدارة النادي الاندلسي في مفاوضات من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الأرجنتيني ماركوس أكونا من سبورتنج لشبونة والتي قد تبلغ قيمة السوقية حوالي 9.2 مليون يورو.

وفي سياق آخر متصل علق أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي ريو فرديناند على مفاوضات الشياطين الحمر مع الظهير الأيسر لريال مدريد خلال تصريحات نقلها راديو " 5 لايف " قائلاً " ريغيلون الذي نتحدث عنه ، الفتى في إشبيلية من ريال مدريد ، تم اختياره كأفضل ظهير أيسر في الدوري الإسباني لذا فإن أوراق اعتماده جيدة حقًا.

وأضاف :"لوك شو أعتقد أنه أمر مؤسف من حيث إصاباته. لقد لعب مباريات لكنه لم يتمكن بعد ذلك من الاستمرار في موسم كامل دون أي إصابات ، وهو أمر محبط.

يذكر أن ريغيلون قد تعرض إلى إصابة في ألتواء في الكاحل الأيسر خلال مواجهة منتخب إسبانيا أمام أوكرانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.