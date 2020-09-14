نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض دافيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19. ولم يتواجد سيزا في مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري اليوم الاثنين بسبب إصابته بفيروس كورونا. وأظهر تحليل "رابيد تيست" الذي أجراها فريق الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري إصابة المدرب العام بفيروس كورونا. ومن المقرر أن يخضع سيزا لبروتوكول العلاج من فيروس كورونا على أن يجري مسحة طبية جديدة خلال الفترة المقبلة. ويواجه الأهلي حاليا نظيره الاتحاد السكندري في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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