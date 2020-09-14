نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سعد يناقش مع ربيع ياسين ترتيبات معسكر منتخب الشباب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق يوم 19 من الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.
وقال عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجاري التنسيق مع الاندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الاول.
وأضاف، أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز.
وأوضح محفوظ، أن هناك اتجاها لاقامة دورة ودية بالقاهره خلال شهر اكتوبر القادم مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال افريقيا التى نشارك معها فى تصفيات بطولة افريقيا المقرر اقامتها خلال الفترة من 7 الى 24 نوفمبر القادم بتونس، حيث يصعد منتخبين من منتخبات شمال افريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود سعد يناقش مع ربيع ياسين ترتيبات معسكر منتخب الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.