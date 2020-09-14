نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يحاول نقل مباراة الرجاء من برج العرب للقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إلى نقل مباراة العودة بين الفريق الأبيض ونظيره الرجاء المغربي البيضاوي بالدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى ستاد القاهرة الدولي القاهرة. وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على نية مسؤولي الأبيض للتقدم بطلب رسمي للإتحاد المصري ونظيره الأفريقي لخوض مواجهة العودة أمام الرجاء على ستاد القاهرة بدلاً من إقامتها على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب. وأضاف المصدر ذاته بأن مجلس إدارة نادي الزمالك يتمسك باللعب على ستاد القاهرة باعتباره الملعب الرئيسي للنادي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإخطار إدارة النادي الأبيض بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم ١٨ أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم ٢٤ من الشهر نفسه.

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