نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. سام مرسي يظهر فى تدريبات ميدلزبره في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ظهر لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي فى تدريبات فريقه الجديد ميدلزبره لأول مرة بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نظيره ويجان الإنجليزي.
وكان نادي ميدلزبره قد أعلن هذا الأسبوع ضم النجم الدولي المصري قادما من نادي ويجان بعد أن هبط الأخير إلى الدرجة الثانية ليج وان بسبب إفلاسه.
ويعتبر سام مرسي ثالث لاعب مصري يلعب فى صفوف نادي ميدلزبره الإنجليزي بعد كل من أحمد حسام ميدو ومحمد شوقي.
وكان ميدلزبره قد خسر فى الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الدرجة الأولي "شامبيون شيب" على يد نظيره واتفورد.
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