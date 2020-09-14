نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات أزمة سواريز مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني أصبح خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الجديد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأنه إذا قرر لويس سواريز الاستمرار مع النادي الكتالوني فإنه لا يستبعد جلوسه في المُدرجات لأن النجم الأوروجواياني بات خارج خطط كومان كلياً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي الكتالوني يضغطون على النجم الأوروجواياني من أجل دفعه للرحيل في الصيف الحالي لكي يستفيد من بيعه بدلاً من الرحيل في الصيف القادم بشكل مجاني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه على هذا الأساس يبقى كل شيء وارد فمن الممكن أن يقبل سواريز بوضعية مثل هذه لكي يحصل على راتبه الكبير كما يفعل جاريث بيل ومسعود أوزيل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه على سواريز أن يبدأ تجربة جديدة وأنه هناك العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه على رأسها أتليتكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.