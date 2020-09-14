الشوط الأول| الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام الاتحاد

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اكتفى بالتعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي ومروان محسن.

بدأ الأهلي المباراة بضغط مكثف من أجل إحراز هدف المبادرة، وسط ضغط مبكر من جانب لاعبي الاتحاد لإيقاف زحف الأهلي.

وشهدت الدقيقة الرابعة أول فرصة للاتحاد بعد أن وصلت الكرة إلى مروان عطية، الذي حولها برأسه لتنتهي دون خطورة على مرمى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

ويواصل لاعبو الأهلي الضغط بحثًا عن الهدف الأول، وسط محاولات مستمرة من لاعبي الاتحاد السكندري لتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 22 تبادل أحمد الشيخ الكرة مع مروان محسن حتى وصلت إلى أليو بادجي، الذي سدد كرة قوية مرت بجوار مرمى الاتحاد.

وينحصر اللعب في وسط الملعب وينشط بعدها رباعي الهجوم الأهلاوي أحمد الشيخ وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي، في محاولة لإدراك هدف التقدم وسط تكتل دفاعي من جانب لاعبي الاتحاد السكندري، لتمر أول نصف ساعة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويشهد ربع الساعة الأخير محاولات مستمرة من جانب لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف المبادرة، حيث يسدد أحمد الشيخ كرة قوية في الدقيقة 42، ولكنها تمر بجوار مرمى الاتحاد السكندري.

وتضيع فرصة ذهبية للأهلي بعد رأسية رائعة من مروان محسن، تصدى لها حارس الاتحاد بصعوبة وحولها إلى ضربة ركنية، ثم تسديدة أليو بادجي لتضيع فرصة أخرى مؤكدة لإحراز هدف التقدم.

وبعد ذلك أطلق حكم المباراة إبراهيم نور الدين، صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.