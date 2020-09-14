وقال علي فرج في تصريحات خاصة لصدى البلد"، ان الظروف القاسية التي تعرض لها الفريق مؤخرا وتغيير المدربين بشكل مستمر سبب تعرض الفريق للهزائم المتتالية . وتابع:" كافة لاعبي طنطا يمرون بظروف سيئة خصوصا قبل خوض المباراة وخوفهم من الهبوط أدي للتعرض لهزيمة قاسية أمام أسوان ". وواصل:"مجلس إدارة نادي طنطا تفاجأ باستقالة أيمن المزين من الفريق وحتى الآن لم يتم الاتفاق على مدير فني جديد . ومن جهة أخري علق أيمن المزين على الصورة المتداولة بشأن تقديم التهنئة للاعبي أسوان عقب انتهاء المباراة قائلا :" كنا أصدقاء في بتروجيت".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| حارس طنطا: مجلس الإدارة تفاجأ باستقالة المزين.. وهذا سبب تهنئة لاعبي أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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