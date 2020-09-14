ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

انتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري
1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- المقاولون العرب 47 نقطة.
4- بيراميدز 45 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.
6- إنبي 35 نقطة.
7- سموحة 33 نقطة.
8- مصر للمقاصة 33 نقطة.
9- نادي أسوان 31 نقطة.
10- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
11- الإسماعيلي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
15- وادي دجلة 27 نقطة.
16- حرس الحدود 26 نقطة.
17- إف سي مصر 19 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.
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