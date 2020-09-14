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الهلال السعودي يفوز على باختاكور الأوزبكي بهدفين في دوري أبطال آسيا

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حقق نادي الهلال السعودي، فوزًا قاتلًا على منافسه العنيد باختاكور الأوزبكي، بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبهذه النتيجة، ضمن الهلال، صدارة المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، برفع رصيده إلى النقطة التاسعة، وبفارق 3 نقاط عن باختاكور "الوصيف".
وشهد الشوط الأول من المباراة، ندية كبيرة بين الفريقين، إلى أن نجح الهلال، في تسجيل هدف التقدم، عن طريق لاعبه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، من ضربة حرة مباشرة رائعة.
وفي الشوط الثاني، سنحت الفرصة للهلال، من أجل توسيع الفارق، بعد أن قام الحكم، بطرد الدوربيك سوينوف، لاعب باختاكور، في الدقيقة 64.

وعلى الرغم من هذا الطرد، إلا أن باختاكور، نجح في إدراك هدف التعادل، بعد خطأ دفاعي هلالي كبير، وذلك بواسطة نجمه إرين ديرديوك، في الدقيقة 70.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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