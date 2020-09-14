كورونا يضرب الأهلي في معسكر برج العرب.. إصابة ياسر إبراهيم وعلي لطفي بالفيروس

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن الثنائي ياسر إبراهيم، وعلي لطفي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.

وسيطرت حالة من القلق الشديد داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في برج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في استاد الجيش المصري.

وتسببت إيجابية عينة ياسر إبراهيم وعلي لطفي بفيروس كورونا، حالة من الخوف داخل المعسكر خاصة أن الثنائي خالطوا أغلب اللاعبين.

واستقر الجهاز الطبي علي خضوع الفريق بالكامل لمسحة طبية غدًا لتحديد الموقف من فيروس كورونا.

وغادر الثنائي معسكر الفريق الأحمر صباح اليوم لبدء إجراءات العزل بجانب خضوعهم لمسحة غدًا، وقالت المصادر إن مدرب الفريق ديفيد سيزا هو الآخر تعرض للإصابة بفيروس كورونا.