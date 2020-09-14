وولفرهامبتون يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

وحسم وولفرهامبتون الفوز منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف في الدقيقة الثالثة، وتبعه المدافع المغربي رومان سايس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة.

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