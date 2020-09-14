نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعبر عقبة باختاكور في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الهلال السعودي فوزًا صعبًا، على حساب باختاكور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسجل سيباستيان جيوفينكو (45+2) وهتان باهبري (90+7) هدفي الهلال، في حين أحرز البديل ايرين ديرديوك (70) هدف باختاكور.

وأكمل باختاكور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارس المرمى ايلدوربيك سويونوف في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز شباب الأهلي دبي الإماراتي على شهر خودرو الإيراني 1-0 على ذات الملعب.

وانفرد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لباختاكور و3 لشباب الأهلي، في حين بقي رصيد شهر خودرو خالياً من النقاط.

وظهر باختاكور بصورة جيدة في بداية المباراة وحاول الضغط على مرمى الهلال من خلال انطلاقات الثنائي دراغان سيران وأيغور سيرغييف داخل منطقة الجزاء.

لكن لاعبو الهلال بدأوا تدريجياً في الاستحواذ على الكرة ومحاولة تمريرها في وسط الملعب، بحثاً عن المساحات في دفاع الفريق الأوزبكي.

وضاعت على باختاكور فرصة خطيرة في الدقيقة 40 عندما هيأ سيران الكرة أمام سردور صابرخوجاييف عند خط الست ياردات ليسدد محاولة لكنها ذهبت ضعيفة في أحضان الحارس عبدالله المعيوف.

ورد الهلال عبر تمريرة طويلة من الحارس المعيوف وصلت إلى غوميز على خط منطقة جزاء باختاكور ليسدد محاولة مقصية متسرعة مرت فوق المرمى.

ولكن الهلال نجح في تسجيل هدف التقدم بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ضربة حرة مباشرة سددها سيباستيان جيوفينكو لتذهب متقنة في الزواية اليسرى لمرمى الحارس ايلدوربيك سويونوف (45+2).

مع انطلاق الشوط الثاني حاول باختاكور الضغط من أـجل تعديل النتيجة، ولكن لاعبي الفريق عانوا في اختراق التنظيم الدفاعي للاعبي الهلال.

ووسط محاولات لاعب باختاكو انطلق الهلال في هجمة مرتدة سريعة قبل أن يمرر سالم الدوسري الكرة إلى بافيتمبي غوميز بوضع انفراد ليحاول لعب الكرة من فوق الحارس سويونوف لكن الأخير قام بقطع الكرة بيده، فحصل على بطاقة حمراء (64).

ورد باختاكور بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق البديل ايرين ديرديوك الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس المعيوف إثر تسديدة سيران.

في الدقائق المتبقية حاول الهلال استعادة التقدم من جديد، ولكن الفريق عانى في اختراق التنظيم الدفاعي لباختاكور.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل، استلم هتان باهبري تمريرة محمد كانو وسدد من مسافة بعيدة كرة لم يتمكن الحارس البديل أبراربيك إسماعيلوف من التصدي لها (90+7).

وتقام المباريات المتبقية من دور المجموعات إلى جانب الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق بروتوكولات وإجراءات صحية صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من أجل الوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخميس، حيث يلتقي شهر خودرو مع شباب الأهلي دبي، وباختاكور مع الهلال.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الهلال على شهر خودرو 2-0 وباختاكور على شباب الأهلي 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-1 وباختاكور على شهر خودرو 3-0.