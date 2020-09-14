مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولو نادي مصر المقاصة مفاوضات من إدارتي الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الفيومي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل محمد إبراهيم عن مصر المقاصة

ويفضل مسؤولو مصر المقاصة بيع محمد إبراهيم لنادي بيراميدز عن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.

وجاءت رغبة مسؤولي مصر المقاصة لأن النادي الأهلي لا يدفع القيمة المالية المتفق عليها كاملة، بل يرغب فى إدخال لاعبين من صفوفه على سبيل الإعارة أو البيع للفريق الفيومي، من أجل تقليل القيمة المالية.

وعلى الجانب الآخر يستعد مسؤولو نادي بيراميدز، لدفع قيمة الصفقة نقدا دون إدخال لاعبين من صفوفه لإبرام الصفقات.

الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة يقدم مستويات فنية عالية، مع الفيومي منذ عودة الدوري المصري في يوليو الماضي.