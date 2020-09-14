الارشيف / الرياضة

نجم الأهلي يجرى أشعة لتحديد حجم إصابته

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يجرى أشعة لتحديد حجم إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُجري رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة غدًا، الثلاثاء، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى استئناف تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد دون أهداف، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة الدوري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الأهلي يجرى أشعة لتحديد حجم إصابته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا