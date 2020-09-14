نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يجرى أشعة لتحديد حجم إصابته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يُجري رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة غدًا، الثلاثاء، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري
واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.
ومن المقرر أن يعود الفريق إلى استئناف تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري.
وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد دون أهداف، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة الدوري.
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