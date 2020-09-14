

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 10:57 مساءً - 14 سبتمبر، 2020 السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى الأهلي راحة غدًا.. ويستأنف التدريبات مساء الأربعاء

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