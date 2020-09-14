

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:04 مساءً - 14 سبتمبر، 2020 رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يجري أشعة غدًا، الثلاثاء، للاطمئنان على حالته.

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى استئناف تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد دون أهداف، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة الدوري. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى رامي ربيعة يجري أشعة غدًا

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