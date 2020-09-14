«سيدات سلة الأهلي» يخسر أولى مبارياته في نهائي دوري السوبر

الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي خسر أمام فريق سبورتنج، بنتيجة 83-76، في المباراة الأولى التي أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 3».

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، حيث بدأ الفريق اللقاء بصورة جيدة، وتقدم في الفترتين الأولى والثانية بنتيجة 38-30، ودفع علي هاشم، المدير الفني، بالعديد من اللاعبات في الفترتين الأخيرتين مع محاولات ثريا محمد وإيتالي لوكاس لتسجيل عدد من النقاط، لتنتهي المباراة بنتيجة 83-76.

وتقام المباراة الثانية يوم الأربعاء القادم على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر في الثامنة والنصف مساء.