تعافيا من كورونا.. الوداد يستعيد لاعبيه المخضرمين قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن نجمي الوداد إبراهيم النقاش وعبد اللطيف نُصير تعافيا من فيروس كورونا
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وكان اللاعبان المخضرمان داخل النادي، أصيبا بفيروس كورونا، إلى جانب لاعبين آخرين تعافوا جميعا من الفيروس وعادوا للتدريبات، مثل إسماعيل الحداد وبدر كدارين وأيمن الحسوني وكازادي كاسونجو، قبل أن يأتي الدور على النقاش ونُصير.
وتعد عودة النقاش ونُصير لأجواء التدريبات والمنافسة في غاية الأهمية للوداد، في الفترة الحالية، أمام خبرتهما الكبيرة، خاصة أن الفريق المغربي يعيش وضعية صعبة، تتطلب تلاحم جميع اللاعبين.
وغاب النقاش ونُصير عن مباراة الكلاسيكو أمام الجيش، في الأسبوع الماضي، وينتظر أن يعودا في المباريات المقبلة.
ويواجه الوداد بعد غد الأربعاء، رجاء بني ملال في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري المغربي.
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محمد يوسف
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