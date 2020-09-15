خاص| غضب داخل الأهلي من قرارات إبراهيم نور الدين بـ مباراة الاتحاد

سادت حالة من الغضب الشديد داخل إدارة الأهلي؛ تجاه قرارات إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الاتحاد السكندري.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن إبراهيم نور الدين احتسب ركلة جزاء غير صحيحة، وقام بطرد أحمد فتحي، لاعب الوسط، وظلم الفريق الأحمر، وحرمه من تحقيق الفوز والاحتفال بلقب الدوري.

وأضاف أن الجميع شهد بأن الكرة لا تحتسب ضربة جزاء ولكنه قام بتنفيذ قراره وطرد اللاعب.

وأوضح "نشعر بأن هناك تربصًا من البعض بعد طرد اليو ديانج في وقت سابق واليوم أحمد فتحي".

ومنح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.