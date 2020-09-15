طلعت يوسف: الاتحاد يمر بحالة انكسار وكنا الأقرب للتسجيل أمام الأهلي

شكر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الشكر للاعبيه عقب التعادل مع النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ،في مباراة الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال طلعت يوسف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا أقرب للتسجيل على مدار الـ 90 دقيقة، والأهلي لم يكن لديه أي فرص حقيقية، لكني راضٍ عن النتيجة والأداء".

وأضاف: "وقوفي على الخط طوال الـ90 دقيقة لشعوري أن الموقف يستدعي ذلك، وهو وضع استثنائي لأنك تواجه الأهلي، رغم أنني لا أفضل الوقوف لتوجيه اللاعبين أثناء اللقاء".

وأردف: "الاتحاد يمر بفترة انكسار، وكان من الصعب أن نظهر بشكل قوي أمام الأهلي ونقدم مباراة جريئة هجوميًا، والأداء القوي جاء لأسباب نفسية وليست فنية".

وواصل: "الأهلي يمتلك فريقين وأنا لو مدرب الفريق سأجد صعوبة في اختيار التشكيل كل مباراة، ودفعت بـ عمرو الميداني في وسط الملعب، لأن الأهلي كان يلعب بثنائي هجومي".