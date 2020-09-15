عين الحسود .. لاعب الاتحاد دخل حسابات الأهلي فتعرض لإصابة قوية

يبدو أن عين الحسود أصابت محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري خلال مواجهة الأهلي التي جرت مساء اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب. ودخل محمود رزق حسابات القلعة الحمراء للتعاقد معه لدعم الخط الدفاعي خلال الفترة المقبلة نظرًا لإصابة محمود متولي بالرباط الصليبي . ووضع الجهاز الفني محمود رزق تحت المجهر في مواجهة اليوم ولكن عين الحسود أصابت اللاعب فتعرض للإصابة . وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.

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